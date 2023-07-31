Три передумови для успішної відбудови України після війни

У червні Україна представила загальнонаціональну дорожню карту відновлення. Своєю чергою Європейська комісія запропонувала виділити 50 мільярдів євро у вигляді грантів та кредитів на відновлення України до 2027 року.

Існує взаємне розуміння того, що самих лише державних коштів для відновлення України не вистачить.

Докладніше про те, як залучити приватні інвестиції для відновлення України, читайте в колонці наукової співробітниці з питань зовнішньої та безпекової політики ЄС Jacques Delors Centre Саші Останіної Гарантії для інвесторів: що допоможе Україні залучити кошти для відбудови.

За словами авторки, для залучення інвестицій Україні потрібне стійке припинення бойових дій. Однак стабільне припинення вогню без зникнення загрози Росії, додає вона, саме по собі не є достатньою умовою для успішного відновлення.

За оцінками, для реалізації проєктів з відновлення країни потрібно 170 мільярдів євро прямих іноземних інвестицій та 325 мільярдів євро внутрішніх приватних інвестицій.

На думку Саші Останіної, щоб залучити ці кошти, Україні необхідно виправити насамперед три основні недоліки: поновити страховий ринок шляхом збільшення (ре)страхових пропозицій, збільшити доступність кредитування малих та середніх підприємств, зробити більш стабільним для України доступ до єдиного ринку ЄС.

Запропонований Єврокомісією фонд для України у розмірі 50 мільярдів євро має три напрямки: підтримка фінансової стійкості України, стимулювання інвестицій та надання технічної допомоги.

"Це свідчить про важливий перехід від короткострокової надзвичайної допомоги до середньострокової програми відновлення. Однак цього буде недостатньо для гарантовано стабільного відновлення", – попереджає експертка.

Тож, як вже зазначала авторка колонки, для переходу до довгострокової стратегії ЄС має посилити механізми допомоги страховому ринку України, фінансуванню малих та середніх підприємств та доступу до єдиного ринку Євросоюзу.

Останіна нагадує, що Європейський банк регіонального розвитку та Європейська комісія, серед інших, минулого місяця домовилися "вивчити можливість" створення Фонду гарантування відновлення України.

"Якщо це станеться, то полегшить доступ до корпоративного страхування військових ризиків, з початковим фокусом на торгівлю та міжнародні морські перевезення.

У наступні 15 років чотири п'ятих з 500 мільярдів євро іноземних та внутрішніх інвестицій України потребуватимуть страхування", – повідомляє наукова співробітниця з питань зовнішньої та безпекової політики ЄС Jacques Delors Centre.

Крім того, за її словами, Євросоюз має забезпечити, щоби план відновлення України надавав пріоритет малим та середнім підприємствам.

На думку експертки, індивідуальна підтримка має бути зосереджена на підвищенні доступності коштів для тих галузей, які роблять найбільший внесок у національне виробництво: роздрібна торгівля та послуги (включно з логістикою), промисловість та сільське господарство.

А ще ЄС має призупинити всі бар'єри для українського експорту на довгострокову перспективу.

"Допомога Україні у її повному відновленні та набутті членства в ЄС стане геостратегічною інвестицією у сталу безпеку та економічне зростання континенту", – пояснює наукова співробітниця з питань зовнішньої та безпекової політики ЄС Jacques Delors Centre.

Докладніше – у колонці Саші Останіної Гарантії для інвесторів: що допоможе Україні залучити кошти для відбудови.