Три предпосылки для успешного восстановления Украины после войны

В июне Украина представила общенациональную дорожную карту восстановления. В свою очередь Европейская комиссия предложила выделить 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов на восстановление Украины до 2027 года.

Существует взаимное понимание того, что одних только государственных средств для восстановления Украины не хватит.

Подробнее о том, как привлечь частные инвестиции для восстановления Украины, читайте в колонке научного сотрудника по вопросам внешней политики и политики безопасности ЕС Jacques Delors Centre Саши Останиной Гарантии для инвесторов: что поможет Украине привлечь средства для восстановления.

По словам автора, для привлечения инвестиций Украине нужно устойчивое прекращение боевых действий. Однако стабильное прекращение огня без исчезновения угрозы России, добавляет она, само по себе не является достаточным условием для успешного восстановления.

По оценкам, для реализации проектов по восстановлению страны нужно 170 миллиардов евро прямых иностранных инвестиций и 325 миллиардов евро внутренних частных инвестиций.

По мнению Саши Останиной, чтобы привлечь эти средства, Украине необходимо исправить прежде всего три основных недостатка: восстановить страховой рынок путем увеличения (ре)страховых предложений, увеличить доступность кредитования малых и средних предприятий, сделать более стабильным для Украины доступ к единому рынку ЕС.

Предложенный Еврокомиссией фонд для Украины в размере 50 миллиардов евро имеет три направления: поддержка финансовой устойчивости Украины, стимулирование инвестиций и оказание технической помощи.

"Это свидетельствует о важном переходе от краткосрочной чрезвычайной помощи к среднесрочной программе восстановления. Однако этого будет недостаточно для гарантированно стабильного восстановления", – предупреждает эксперт.

Поэтому, как уже отмечала автор колонки, для перехода к долгосрочной стратегии ЕС должен усилить механизмы помощи страховому рынку Украины, финансированию малых и средних предприятий и доступа к единому рынку Евросоюза.

Останина напоминает, что Европейский банк регионального развития и Европейская комиссия, среди прочих, в прошлом месяце договорились "изучить возможность" создания Фонда гарантирования восстановления Украины.

"Если это произойдет, то облегчит доступ к корпоративному страхованию военных рисков, с начальным фокусом на торговлю и международные морские перевозки.

В следующие 15 лет четыре пятых из 500 миллиардов евро иностранных и внутренних инвестиций Украины будут нуждаться в страховании", – сообщает научный сотрудник по вопросам внешней политики и политики безопасности ЕС Jacques Delors Centre.

Кроме того, по ее словам, Евросоюз должен обеспечить, чтобы план восстановления Украины предоставлял приоритет малым и средним предприятиям.

По мнению эксперта, индивидуальная поддержка должна быть сосредоточена на повышении доступности средств для тех отраслей, которые делают наибольший вклад в национальное производство: розничная торговля и услуги (включая логистику), промышленность и сельское хозяйство.

А еще ЕС должен приостановить все барьеры для украинского экспорта на долгосрочную перспективу.

"Помощь Украине в ее полном восстановлении и приобретении членства в ЕС станет геостратегической инвестицией в устойчивую безопасность и экономический рост континента", – объясняет научный сотрудник по вопросам внешней политики и политики безопасности ЕС Jacques Delors Centre.

Подробнее – в колонке Саши Останиной Гарантии для инвесторов: что поможет Украине привлечь средства для восстановления.