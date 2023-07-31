Франція вважає неможливим економічне від’єднання від Китаю

У Франції вважають, що розрив усіх економічних зв'язків з Китаєм є "ілюзією".

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, повідомляє France 24.

"Ми категорично проти ідеї відокремлення. Відокремлення – це ілюзія. Немає можливості для будь-якого відокремлення між американською, європейською та китайською економіками", – сказав Ле Мер журналістам у французькому посольстві під час візиту в Пекін.

За його словами, наразі немає можливості відділення будь-якої великої економіки від Китаю, а популярна на Заході концепція зниження ризиків "не означає, що Китай є ризиком".

"Зниження ризиків означає, що ми хочемо бути більш незалежними. Ми не хочемо усвідомлювати, як ми зрозуміли під час кризи COVID, що ми занадто сильно залежимо від деяких дуже специфічних компонентів", – додав французький міністр.

Заяви Ле Мера прозвучали на тлі прагнень деяких західних країн, зокрема, Німеччини зменшити свою економічну залежність від Китаю.

США також виступають за зниження ризиків з боку Китаю, хоча міністр фінансів США Джанет Єллен під час візиту до Пекіна на початку цього місяця заявила, що роз’єднання економік США та Китаю буде "практично неможливим".

Китай критикує зусилля Заходу і називає концепцію зниження ризиків "хибною пропозицією".

Варто зазначити, що Європейський Союз намагається залучити Китай до врегулювання війни в Україні, вважаючи, що той має важелі впливу на російське керівництво. Ця ж мета була підтримана лідерами ЄС на останньому саміті в червні.