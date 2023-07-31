Франция считает невозможным экономическое отделение от Китая

Во Франции считают, что разрыв всех экономических связей с Китаем является "иллюзией".

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, сообщает France 24.

"Мы категорически против идеи отделения. Отделение – это иллюзия. Нет возможности для любого отделения между американской, европейской и китайской экономиками", – сказал Ле Мэр журналистам во французском посольстве во время визита в Пекин.

По его словам, сейчас нет возможности отделения любой крупной экономики от Китая, а популярная на Западе концепция снижения рисков "не означает, что Китай является риском".

"Снижение рисков означает, что мы хотим быть более независимыми. Мы не хотим осознавать, как мы поняли во время кризиса COVID, что мы слишком сильно зависим от некоторых очень специфических компонентов", – добавил французский министр.

Заявления Ле Мэра прозвучали на фоне стремлений некоторых западных стран, в частности, Германии уменьшить свою экономическую зависимость от Китая.

США также выступают за снижение рисков со стороны Китая, хотя министр финансов США Джанет Йеллен во время визита в Пекин в начале этого месяца заявила, что разъединение экономик США и Китая будет "практически невозможным".

Китай критикует усилия Запада и называет концепцию снижения рисков "неверным предложением".

Стоит отметить, что Европейский Союз пытается привлечь Китай к урегулированию войны в Украине, считая, что тот имеет рычаги влияния на российское руководство. Эта же цель была поддержана лидерами ЕС на последнем саммите в июне.