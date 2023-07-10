Посол Німеччини звернулася до українців з нагоди завершення своєї роботи
Понеділок, 10 липня 2023, 16:08
Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен завершує свою дипломатичну місію після чотирьох років роботи.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу посольства Німеччини в Україні у Twitter.
З нагоди завершення своєї роботи в Україні Фельдгузен записала відеозвернення до українців.
"Я вдячна долі, що я могла бути тут із вами під час Революції Гідності, і першого нападу Росії на Україну, і під час повномасштабного вторгнення. Ви щодня долаєте нові виклики і жартуєте у найсумніші моменти. Ви випромінюєте безмежну любов до рідної землі, до тих, хто поряд, до життя попри всі випробування", – зазначила вона.
Посол Німеччини Анка Фельдгузен завершує свою дипломатичну місію в Україні і прощається після чотирьох років роботи на цій посаді. Прощальне відео вона записала у своєму місці сили – парку ім. Тараса Шевченка. pic.twitter.com/16Fhl8DwRu— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) July 10, 2023
Фельдгузен сказала, що ніколи не забуде проведені в Україні роки.
"Хоч я і їду з України, Україна залишається зі мною. У міністерстві в Берліні я працюватиму і над підтримкою України", – додала вона.
Нагадаємо, 4 липня посол Франції в Україні Етьєн де Понсен оголосив про завершення своєї дипломатичної місії цього літа.