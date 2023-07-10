Посол Німеччини звернулася до українців з нагоди завершення своєї роботи

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен завершує свою дипломатичну місію після чотирьох років роботи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу посольства Німеччини в Україні у Twitter.

З нагоди завершення своєї роботи в Україні Фельдгузен записала відеозвернення до українців.

"Я вдячна долі, що я могла бути тут із вами під час Революції Гідності, і першого нападу Росії на Україну, і під час повномасштабного вторгнення. Ви щодня долаєте нові виклики і жартуєте у найсумніші моменти. Ви випромінюєте безмежну любов до рідної землі, до тих, хто поряд, до життя попри всі випробування", – зазначила вона.

Посол Німеччини Анка Фельдгузен завершує свою дипломатичну місію в Україні і прощається після чотирьох років роботи на цій посаді. Прощальне відео вона записала у своєму місці сили – парку ім. Тараса Шевченка. pic.twitter.com/16Fhl8DwRu — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) July 10, 2023

Фельдгузен сказала, що ніколи не забуде проведені в Україні роки.

"Хоч я і їду з України, Україна залишається зі мною. У міністерстві в Берліні я працюватиму і над підтримкою України", – додала вона.

Нагадаємо, 4 липня посол Франції в Україні Етьєн де Понсен оголосив про завершення своєї дипломатичної місії цього літа.