Британия наложила санкции на шестерых россиян из-за приговора оппозиционеру Кара-Мурге

Великобритания в понедельник ввела дополнительные санкции против российских граждан, причастных к заключению российского оппозиционера и критика Путина Владимира Кара-Мурзы.

Это следует из обновленного перечня санкций против граждан РФ, опубликованного на сайте британского правительства, пишет "Европейская правда".

Ограничения в связи с заключением Кара-Мурзы коснулись Виталия Белицкого и Екатерины Дорохиной – членов коллегии Московского городского суда, которая вынесла приговор по делу российского оппозиционера.

Также санкции ввели против судьи Натальи Дударь, которая отказывала Кара-Мурзе в изменении меры пресечения, несмотря на его проблемы со здоровьем.

В санкционном списке Британии есть государственные прокуроры по делу российского оппозиционера Борис Локтионов и Анна Потычко, а также Данила Михеев – так называемый эксперт обвинения, который свидетельствовал в суде о распространении Кара-Мурзой якобы фейков о действиях России в Украине.

В апреле, напомним, Великобритания объявила о санкциях против нескольких россиян, причастных к отравлению и аресту оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы.

Тогда, напомним, российский суд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы. Диссидент был заключен и привлечен к уголовной ответственности год назад за осуждение агрессии России против Украины.

В день объявления новых британских санкций первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве оставил приговор Кара-Мурзе без изменений.