Укр Рус Eng

Глава МЗС Словаччини порадив Будапешту навчитись називати Росію агресором 

Понеділок, 31 липня 2023, 20:14

Міністр закордонних справ Словаччини продовжив Twitter-суперечку з Будапештом щодо російсько-української війни та порадив навчитися прямо називати агресора. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Обмін заявами став продовженням дистанційних дебатів, що почалися ще минулого тижня. У попередньому епізоді глава МЗС Словаччини Мирослав Влаховський розкритикував свого угорського колегу Петера Сійярто за нові нарікання, що ЄС готовий змиритися з тривалою війною в Україні замість того, щоби наполягати на її найшвидшому припиненні шляхом переговорів. 

Після того речник уряду угорщини Жолтан Ковач опублікував відповідь держсекретаря Тамаша Менцера, де той заявляє, що завершити російсько-українську війну на полі бою неможливо і потрібні "рішення про мир, а не про зброю".

"Рішення має також ухвалюватися у Москві та Вашингтоні, а слідом і у Брюсселі. Позиція уряду Угорщини залишається незмінною: в Україну потрібно нести мир, а не зброю", – йдеться у заяві Менцера. 

Мирослав Влаховський відреагував новою заявою.

"Відверто кажучи, це починає втомлювати і дещо набридати, пане держсекретар. Якщо росіяни припинять воювати, то не буде війни, а якщо українці припинять боротьбу – то не буде України. Ви надто соромитеся згадувати агресора. Це російська зброя несе руйнування і смерть в Україну", – наголосив він. 

Нагадаємо, голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш у четвер заявив, що "жодних значних результатів" контрнаступ Україні не приніс, а позиція Будапешта про переговори – обґрунтована.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан днями повторив брехливі пропагандистські тези російського президента Владіміра Путіна про те, що нібито Захід "воюватиме до останнього українського солдата".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Угорщина Словаччина Війна з РФ