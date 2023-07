Глава МЗС Словаччини порадив Будапешту навчитись називати Росію агресором 

Міністр закордонних справ Словаччини продовжив Twitter-суперечку з Будапештом щодо російсько-української війни та порадив навчитися прямо називати агресора.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Обмін заявами став продовженням дистанційних дебатів, що почалися ще минулого тижня. У попередньому епізоді глава МЗС Словаччини Мирослав Влаховський розкритикував свого угорського колегу Петера Сійярто за нові нарікання, що ЄС готовий змиритися з тривалою війною в Україні замість того, щоби наполягати на її найшвидшому припиненні шляхом переговорів.

Після того речник уряду угорщини Жолтан Ковач опублікував відповідь держсекретаря Тамаша Менцера, де той заявляє, що завершити російсько-українську війну на полі бою неможливо і потрібні "рішення про мир, а не про зброю".

"Рішення має також ухвалюватися у Москві та Вашингтоні, а слідом і у Брюсселі. Позиція уряду Угорщини залишається незмінною: в Україну потрібно нести мир, а не зброю", – йдеться у заяві Менцера.

Мирослав Влаховський відреагував новою заявою.

Frankly, it’s getting tiring and bit boring Mr. State Secretary. If Russians will stop, there will be no war, if Ukrainians will stop fight there will be no Ukraine. You are extremely shy with naming the aggressor. It’s RussIan weapons who brought destruction and death to Ukraine https://t.co/fGXMb7AQAS