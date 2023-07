Глава МИД Словакии посоветовал Будапешту научиться называть Россию агрессором

Министр иностранных дел Словакии продолжил Twitter-спор с Будапештом о российско-украинской войне и посоветовал научиться прямо называть агрессора.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Обмен заявлениями стал продолжением дистанционных дебатов, начавшихся еще на прошлой неделе. В предыдущем эпизоде глава МИД Словакии Мирослав Влаховский раскритиковал своего венгерского коллегу Петера Сийярто за новые нарекания, что ЕС готов смириться с длительной войной в Украине вместо того, чтобы настаивать на ее скорейшем прекращении путем переговоров.

После того представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опубликовал ответ госсекретаря венгерского МИД Тамаша Менцера, где тот заявляет, что завершить российско-украинскую войну на поле боя невозможно и нужны "решения о мире, а не об оружии".

"Решение должно также приниматься в Москве и Вашингтоне, а следом и в Брюсселе. Позиция правительства Венгрии остается неизменной: в Украину нужно нести мир, а не оружие", – говорится в заявлении Менцера.

Мирослав Влаховский отреагировал новым заявлением.

Frankly, it’s getting tiring and bit boring Mr. State Secretary. If Russians will stop, there will be no war, if Ukrainians will stop fight there will be no Ukraine. You are extremely shy with naming the aggressor. It’s RussIan weapons who brought destruction and death to Ukraine https://t.co/fGXMb7AQAS