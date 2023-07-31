Болгарские правозащитники призывают запретить пророссийскую партию "Возрождение"

Болгарский Хельсинский комитет, который является крупнейшей правозащитной организацией страны, обратился к генпрокурору Бориславу Сарафову с призывом запретить откровенно пророссийскую политическую партию "Возрождение".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил сам комитет.

Обращение к генпрокурору Болгарии относительно запрета партии "Возрождение" уже поддержали более 120 общественных деятелей – юристы, художники, журналисты, врачи и тому подобное.

Подписанты обращения отмечают, что "Возрождение" разжигает ненависть и поощряет дискриминацию по этнической, национальной и сексуальной ориентации, а ее активисты используют насилие и угрозы для препятствования собраниям болгарских граждан.

"Мы считаем, что заявления отдельных представителей партии "Возрождение" и ее председателя Костадина Костадинова касаются политического формирования в целом, имеют систематический и последовательный характер и являются выражением политики, проводимой партией, а не изолированными высказываниями отдельных представителей", – отмечают подписанты обращения.

Они просят генпрокурора Болгарии проверить изложенные факты и на их основании требовать признания "Возрождения" неконституционным, а затем – его роспуска.

Лидер пророссийской партии Костадин Костадинов отреагировал на обращение. "Считаю, что пришло время обратиться в Конституционный суд с требованием запретить неофашистские формирования "Продолжаем изменения" и "Демократическая Болгария", – написал он в Facebook, имея в виду две проевропейские партии действующего парламента Болгарии.

"Возрождение" – откровенно пропутинская партия, которая выступает не только за остановку помощи Украине (включая не только боеприпасы, но и принятие беженцев), но и против членства Болгарии в ЕС и НАТО.

Популярность "Возрождения" резко выросла за последний год, и на парламентских выборах в апреле 2023-го она набрала рекордные для себя 14% голосов, став третьей по численности в парламенте. Но в правительство она так и не попала – его сформировали проевропейские силы.