У Німеччині пройшли навчання 5 тисяч українських військовослужбовців

5 тисяч українських військових пройшли підготовку в Німеччині з початку російської повномасштабної війни проти України.

Про це агентству AFP повідомив речник командування підготовки Бундесверу, пише "Європейська правда".

За його словами, цього року може бути підготовлено ще до 5 тисяч осіб.

Місія ЄС, створена з цією метою, має "можливість підготувати до 10 тисяч українських солдатів у Німеччині до кінця року".

Після початку російської повномасштабної війни проти України німецький уряд минулого року вирішив не лише постачати зброю, але й тренувати солдатів з України.

Здебільшого це було зроблено у зв'язку з обіцянкою постачання важких систем озброєння, включаючи, наприклад, самохідну гаубицю Panzerhaubitze 2000 або, починаючи з цього року, бойові танки Leopard.

26 червня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз у рамках своєї тренувальної місії для українців (EUMAM) підготував вже 24 тисячі українських військових.

Місія має завдання підготувати до 30 тисяч українських військовослужбовців у центрах, розташованих у країнах-членах ЄС.

Станом на квітень було відомо, що підготовку в ЄС пройшли понад 16 тисяч військових Збройних Сил України.