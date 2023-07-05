В Германии прошли обучение 5 тысяч украинских военнослужащих

5 тысяч украинских военных прошли подготовку в Германии с начала российской полномасштабной войны против Украины.

Об этом агентству AFP сообщил представитель командования подготовки Бундесвера, пишет "Европейская правда".

По его словам, в этом году может быть подготовлено еще до 5 тысяч человек.

Миссия ЕС, созданная с этой целью, имеет "возможность подготовить до 10 тысяч украинских солдат в Германии до конца года".

После начала российской полномасштабной войны против Украины немецкое правительство в прошлом году решило не только поставлять оружие, но и тренировать солдат из Украины.

В основном это было сделано в связи с обещанием поставки тяжелых систем вооружения, включая, например, самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 или, начиная с этого года, боевые танки Leopard.

26 июня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Европейский Союз в рамках своей тренировочной миссии для украинцев (EUMAM) подготовил уже 24 тысячи украинских военных.

Миссия имеет задачу подготовить до 30 тысяч украинских военнослужащих в центрах, расположенных в странах-членах ЕС.

По состоянию на апрель было известно, что подготовку в ЕС прошли более 16 тысяч военных Вооруженных Сил Украины.