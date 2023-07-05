Президент Азербайджану вимагає від Вірменії вивести війська з Карабаху для досягнення миру

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що для досягнення миру Вірменія має вивести свої війська із Нагірного Карабаху.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на азербайджанське державне агентство АЗЕРТАДЖ, про це Алієв сказав на міністерській зустрічі Координаційного бюро Руху неприєднання.

За його словами, Азербайджан представив п'ять основних принципів для підписання мирного договору з Вірменією, заснованих на взаємному визнанні суверенітету і територіальної цілісності один одного.

"Хоча Вірменія була змушена визнати Карабах частиною Азербайджану, на території Азербайджану, де тимчасово розміщено російських миротворців, усе ще перебувають залишки вірменських збройних сил", – зазначив Алієв.

Він наголосив, що якщо Вірменія справді зацікавлена в досягненні миру в регіоні, то її збройні сили мають повністю залишити Карабах.

Крім того, Алієв заявив, що вірменські військові та парамілітарні формування на місцях мають бути роззброєні та демобілізовані.

На початку червня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що наразі немає узгодженого проєкту угоди про мир з Азербайджаном, який можна було б підписати.

Водночас глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов допустив можливість підписання мирної угоди із Вірменією найближчим часом.

Територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.

В останні місяці вірменський прем'єр неодноразово робив заяви, які сигналізували його готовність визнати суверенітет Азербайджану над Нагірним Карабахом.

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