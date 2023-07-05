Президент Азербайджана требует от Армении вывести войска из Карабаха для достижения мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что для достижения мира Армения должна вывести свои войска из Нагорного Карабаха.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Алиев сказал на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

По его словам, Азербайджан представил пять основных принципов для подписания мирного договора с Арменией, основанных на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности друг друга.

"Хотя Армения была вынуждена признать Карабах частью Азербайджана, на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, все еще находятся остатки армянских вооруженных сил", – отметил Алиев.

Он подчеркнул, что если Армения действительно заинтересована в достижении мира в регионе, то ее вооруженные силы должны полностью покинуть Карабах.

Кроме того, Алиев заявил, что армянские военные и парамилитарные формирования на местах должны быть разоружены и демобилизованы.

В конце мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пока нет согласованного проекта соглашения о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать.

В то же время глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов допустил подписания мирного соглашения с Арменией в ближайшее время.

Территориальный спор между Азербайджаном и Арменией касается территории так называемого Нагорного Карабаха. Он является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.

В последние месяцы армянский премьер неоднократно делал заявления, которые сигнализировали его готовность признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.

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