Підтримка консерваторів у Британії падає, лейбористи випереджають їх на 25 пунктів

Підтримка владної Консервативної партії у Великій Британії впала до найнижчого рівня за останні чотири місяці – передусім через негативні оцінки економічної політики чинного уряду та зростання інфляції.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування агенції YouGov на замовлення газети The Times.

Підтримка британських консерваторів упала до 22% – найнижчого з лютого рівня, що лише на 3% вище їхнього найнижчого рейтингу з останніх парламентських виборів 2019 року, який зафіксували за попередньої прем’єрки Ліз Трасс.

Натомість найбільша опозиційна партія Британії – Лейбористська – нині може претендувати на 47% голосів виборців. За нею йдуть ліберал-демократи та "зелені" – 11% та 8% відповідно.

Хоча підтримка консерваторів зросла після укладання угоди про Brexit щодо Північної Ірландії, вона знижується з кінця квітня – тоді їхній рейтинг становив 28%, що було лише на 14% менше, ніж у лейбористів.

Знизилась і оцінка економічної політики уряду: лише 15% жителів Британії вважають її успішною – на 4% менше, ніж тижнем раніше. Лише 20% довірили б керування економікою чинному уряду Ріші Сунака, натомість 31% волів би довіритись лідеру лейбористів Кіру Стармеру.

Падіння рейтингів Консервативної партії відбувається перед кількома довиборами до парламенту наступного місяця, зокрема в окрузі колишнього прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона.

Джонсон вирішив скласти мандат на тлі публікації звіту парламентського комітету щодо COVID-вечірок на Даунінг-стрит, де його визнали винним у введенні парламенту в оману.