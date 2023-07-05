Стефанішина: Фінального бачення політичних рішень щодо України на саміті НАТО ще не маємо

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що дискусії щодо політичних рішень щодо України на саміті НАТО у Вільнюсі за менш ніж тиждень до проведення саміту тривають.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Фактично зараз союзники мають усвідомлювати, як ніколи, відчуття моменту, коли саме зараз той момент, де ми маємо почути необхідні політичні рішення, в першу чергу для наших громадян", – сказала Стефанішина.

Вона додала: від союзників на сьогодні залежить, успішним буде цей саміт чи ні.

"Я можу підтвердити, що останні кілька місяців ми на постійному зв'язку… з усіма союзниками. Президент особисто проводить розмови з лідерами. І не виключаю, що, власне, остаточні рішення вже можуть бути ухвалені саме у Вільнюсі.

Але поки що дискусія триває, і фінального бачення щодо політичних рішень щодо України ми не маємо", – сказала віцепрем'єрка.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз – навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про те, що на саміті НАТО у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов'язання перед Україною, які її не розчарують.

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