Стефанишина: Финального видения политических решений по Украине на саммите НАТО еще нет

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что дискуссии относительно политических решений по Украине на саммите НАТО в Вильнюсе за менее чем неделю до проведения саммита продолжаются.

Об этом она сказала в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Фактически сейчас союзники должны осознавать, как никогда, ощущение момента, когда именно сейчас тот момент, где мы должны услышать необходимые политические решения, в первую очередь для наших граждан", – сказала Стефанишина.

Она добавила: от союзников на сегодня зависит, успешным будет этот саммит или нет.

"Я могу подтвердить, что последние несколько месяцев мы на постоянной связи... со всеми союзниками. Президент лично проводит разговоры с лидерами. И не исключаю, что, собственно, окончательные решения уже могут быть приняты именно в Вильнюсе.

Но пока дискуссия продолжается, и финального видения относительно политических решений по Украине мы не имеем", – сказала вице-премьер.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – даже если страна присоединится к Альянсу после войны.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что на саммите НАТО в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые ее не разочаруют.

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