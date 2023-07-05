Глава МЗС Молдови відреагував на стан ув’язненого Саакашвілі

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску висловив стурбованість станом здоров’я ув’язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі та звернувся до грузинської влади.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter Попеску зазначив, що глибоко стурбований станом Саакашвілі.

Expressing profound concern for the health of the former Georgian Pres @SaakashviliM.



It is unacceptable for any individual to endure political persecution. Urging Georgian authorities to take actions to safeguard his health & ensure justice prevails over pol interests. — Nicu Popescu (@nicupopescu) July 5, 2023

"Неприпустимо, щоб будь-хто зазнавав політичних переслідувань. Закликаю владу Грузії вжити заходів для того, щоб убезпечити його здоров’я і подбати, щоб правосуддя взяло гору над політичними інтересами", – заявив Ніку Попеску.

Президентка Молдови Мая Санду у понеділок закликала владу Грузії дозволити Саакашвілі лікування за кордоном.

Як відомо, після останньої появи Саакашвілі в суді у вкрай виснаженому стані Україна викликала посла Грузії та попросила його повернутися до Тбілісі "для консультацій".

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