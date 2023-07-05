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Глава МЗС Молдови відреагував на стан ув’язненого Саакашвілі

Середа, 5 липня 2023, 17:02

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску висловив стурбованість станом здоров’я ув’язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі та звернувся до грузинської влади. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

У своєму Twitter Попеску зазначив, що глибоко стурбований станом Саакашвілі.

"Неприпустимо, щоб будь-хто зазнавав політичних переслідувань. Закликаю владу Грузії вжити заходів для того, щоб убезпечити його здоров’я і подбати, щоб правосуддя взяло гору над політичними інтересами", – заявив Ніку Попеску. 

Президентка Молдови Мая Санду у понеділок закликала владу Грузії дозволити Саакашвілі лікування за кордоном.

Як відомо, після останньої появи Саакашвілі в суді у вкрай виснаженому стані Україна викликала посла Грузії та попросила його повернутися до Тбілісі "для консультацій". 

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