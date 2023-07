Глава МИД Молдовы отреагировал на состояние заключенного Саакашвили

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску выразил обеспокоенность состоянием здоровья заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и обратился к грузинским властям.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Попеску отметил, что глубоко обеспокоен состоянием Саакашвили.

Expressing profound concern for the health of the former Georgian Pres @SaakashviliM.



It is unacceptable for any individual to endure political persecution. Urging Georgian authorities to take actions to safeguard his health & ensure justice prevails over pol interests.