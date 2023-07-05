Глава МИД Молдовы отреагировал на состояние заключенного Саакашвили

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску выразил обеспокоенность состоянием здоровья заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и обратился к грузинским властям.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Попеску отметил, что глубоко обеспокоен состоянием Саакашвили.

Expressing profound concern for the health of the former Georgian Pres @SaakashviliM.



It is unacceptable for any individual to endure political persecution. Urging Georgian authorities to take actions to safeguard his health & ensure justice prevails over pol interests. — Nicu Popescu (@nicupopescu) July 5, 2023

"Недопустимо, чтобы кто-либо подвергался политическим преследованиям. Призываю власти Грузии принять меры для того, чтобы обезопасить его здоровье и позаботиться, чтобы правосудие взяло верх над политическими интересами", – заявил Нику Попеску.

Президент Молдовы Майя Санду в понедельник призвала власти Грузии разрешить Саакашвили лечение за рубежом.

Как известно, после последнего появления Саакашвили в суде в крайне истощенном состоянии Украина вызвала посла Грузии и попросила его вернуться в Тбилиси "для консультаций".

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