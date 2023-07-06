В столице Болгарии усилили меры безопасности в ожидании визита Зеленского

В четверг, 6 июля, в столице Болгарии Софии усилили меры безопасности из-за ожидаемого приезда президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал bTV.

Визит Зеленского также подтвердил премьер-министр Болгарии Николай Денков.

По словам болгарского премьера, украинский президент прилетит на правительственном самолете.

"В программе предусмотрено, что будет встреча двух президентов", – сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли встреча Зеленского с пророссийским президентом Болгарии Руменом Радевым.

В центре столицы усилены меры безопасности: вокруг правительственных зданий находится большое количество правоохранителей.

bTV

bTV

Ранее информация о приезде Зеленского в Софию появилась в болгарских СМИ.

Накануне министр обороны Болгарии Тодор Тагарев подтвердил подготовку к визиту Зеленского и выразил сожаление из-за утечки информации.