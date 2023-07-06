Посол США прокоментувала ракетну атаку Росії на Львів

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ракетний удар РФ по мирних жителях у Львові.

Свою реакцію вона опублікувала в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Жорстокий ракетний удар Росії по Львову. Неодноразові російські обстріли мирних жителів жахливі", – зазначила Брінк.

Vicious Russian missile attack on Lviv. Russia’s repeated attacks on civilians are absolutely horrifying. We will not stand by and will continue to strengthen Ukraine’s ability to defend itself. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 6, 2023

Посол пообіцяла, що Сполучені Штати не стоятимуть осторонь і продовжуватимуть зміцнювати здатність України захищатися від російської агресії.

Внаслідок російського ракетного обстрілу Львова станом на 9 годину ранку 6 липня відомо про 4 загиблих і 34 поранених. Ракета влучила у житлову багатоповерхівку.

За даними Повітряних сил, росіяни вночі 6 липня атакували Львів "Калібрами" − сім із десяти крилатих ракет, які випустили по Україні, було знищено.