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Посол США прокоментувала ракетну атаку Росії на Львів

Четвер, 6 липня 2023, 10:53

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ракетний удар РФ по мирних жителях у Львові.

Свою реакцію вона опублікувала в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Жорстокий ракетний удар Росії по Львову. Неодноразові російські обстріли мирних жителів жахливі", – зазначила Брінк.

Посол пообіцяла, що Сполучені Штати не стоятимуть осторонь і продовжуватимуть зміцнювати здатність України захищатися від російської агресії.

Внаслідок російського ракетного обстрілу Львова станом на 9 годину ранку 6 липня відомо про 4 загиблих і 34 поранених. Ракета влучила у житлову багатоповерхівку.

За даними Повітряних сил, росіяни вночі 6 липня атакували Львів "Калібрами" − сім із десяти крилатих ракет, які випустили по Україні, було знищено.

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