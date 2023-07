Посол США прокоментувала ракетну атаку Росії на Львів

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ракетний удар РФ по мирних жителях у Львові.

Свою реакцію вона опублікувала в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Жорстокий ракетний удар Росії по Львову. Неодноразові російські обстріли мирних жителів жахливі", – зазначила Брінк.

Vicious Russian missile attack on Lviv. Russia’s repeated attacks on civilians are absolutely horrifying. We will not stand by and will continue to strengthen Ukraine’s ability to defend itself.