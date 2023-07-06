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Посол США прокомментировала ракетную атаку России по Львову

Четверг, 6 июля 2023, 10:53

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ракетный удар РФ по мирным жителям во Львове.

Свою реакцию она опубликовала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Жестокий ракетный удар России по Львову. Неоднократные российские обстрелы мирных жителей ужасны", – отметила Бринк.

Посол пообещала, что Соединенные Штаты не будут стоять в стороне и будут продолжать укреплять способность Украины защищаться от российской агрессии.

В результате российского ракетного обстрела Львова по состоянию на 9 часов утра 6 июля известно о 4 погибших и 34 раненых. Ракета попала в жилую многоэтажку.

По данным Воздушных сил, россияне ночью 6 июля атаковали Львов "Калибрами" – семь из десяти крылатых ракет, которые выпустили по Украине, были уничтожены.

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