Посол США прокомментировала ракетную атаку России по Львову

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ракетный удар РФ по мирным жителям во Львове.

Свою реакцию она опубликовала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Жестокий ракетный удар России по Львову. Неоднократные российские обстрелы мирных жителей ужасны", – отметила Бринк.

Vicious Russian missile attack on Lviv. Russia’s repeated attacks on civilians are absolutely horrifying. We will not stand by and will continue to strengthen Ukraine’s ability to defend itself.