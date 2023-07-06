Посол США прокомментировала ракетную атаку России по Львову

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ракетный удар РФ по мирным жителям во Львове.

Свою реакцию она опубликовала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Жестокий ракетный удар России по Львову. Неоднократные российские обстрелы мирных жителей ужасны", – отметила Бринк.

Vicious Russian missile attack on Lviv. Russia’s repeated attacks on civilians are absolutely horrifying. We will not stand by and will continue to strengthen Ukraine’s ability to defend itself. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 6, 2023

Посол пообещала, что Соединенные Штаты не будут стоять в стороне и будут продолжать укреплять способность Украины защищаться от российской агрессии.

В результате российского ракетного обстрела Львова по состоянию на 9 часов утра 6 июля известно о 4 погибших и 34 раненых. Ракета попала в жилую многоэтажку.

По данным Воздушных сил, россияне ночью 6 июля атаковали Львов "Калибрами" – семь из десяти крылатых ракет, которые выпустили по Украине, были уничтожены.