В Німеччині арештували сімох імовірних терористів ІДІЛ, які приїхали з України
У німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія поліція арештувала сімох ймовірних членів терористичної організації "Ісламська держава".
Про це, як інформує "Європейська правда", повідомила Федеральна прокуратура міста Карлсруе.
Зазначається, що арештованими особами є громадяни Туркменістану, Киргизстану і Таджикистану, які в'їхали до Німеччини з України навесні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Правоохоронці вказали, що затримані "обґрунтовано підозрюються у створенні внутрішньої терористичної організації та участі в ній", адже нібито планували влаштувати "гучні атаки" в країні.
За даними слідчих, зловмисники контактували з членами регіонального відгалуження ІДІЛ "Ісламська держава Хорасанська провінція" та вже визначили цілі для здійснення нападу, хоча на момент арешту не мали конкретного плану.
Арешти в різних місцях землі провели Федеральне відомство кримінальної поліції спільно з Управлінням кримінальної поліції землі Північний Рейн-Вестфалія.
Повідомляється, що правоохоронці співпрацювали з Федеральним відомством із захисту конституції та владою Нідерландів, тому ще двох імовірних терористів затримали в Нідерландах.
У травні стало відомо, що по всій території Німеччини провели рейди проти можливих прихильників терористичної організації "Ісламська держава", за підсумками яких затримали сім осіб.
Раніше в Грузії нещодавно повідомляли про затримання шістьох підозрюваних у зв’язках з ІДІЛ.