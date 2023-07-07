Париж різко відповів на заяви єврокомісара щодо заворушень у Франції

Париж різко відповів на заяви одного з єврокомісарів щодо ситуації у Франції і роботи правоохоронців, заявивши, що це внутрішні справи Франції.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

У середу в інтерв’ю на бельгійському радіо єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс сказав про необхідність "поміркувати над тим, як у Франції працюють поілцейські" через "вражаючий рівень насильства", який можна було бачити за останні роки, і врешті інциденту із застреленим підлітком, що спричинив хвилю заворушень.

"Потрібно дослідити дуже високий рівень насильства, тому що іноді це створює виклики у поведінці деяких правоохоронців, як ми бачили із драматичних ситуацій що трапилися", – сказав Рейндерс.

Одночасно він додав, що право на протест не означає права громити і мародерити крамниці чи нищити чиюсь власність.

На заяви Рейндерса відреагував державний секретар з питань Європи Лоранс Бун.

"Скажу дуже прямо – це не справа Дідьє Рейндерса чи Єврокомісії цікавитися, як Франція керує своїми правоохоронцями", – заявив він.

Перед тим МЗС Франції відкинуло звинувачення у расизмі серед поліцейських після заяви речника Управління Верховного комісара ООН з прав людини про те, що Франція "має серйозно звернути увагу на глибоку проблему расизму і дискримінації".

"Будь-які звинувачення у расизмі чи то системній дискримінації з боку французьких правоохоронних органів є абсолютно безпідставними", – заявили у міністерстві.

Нагадаємо, минулого тижня Францією прокотилася хвиля заворушень, рушійною силою яких була молодь з передмість. Приводом стала смерть хлопця, якого застрелили поліцейські під час дорожньої перевірки.

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті Молоді та непотрібні: чому Францію трясе від масштабних протестів та що збирається робити влада.