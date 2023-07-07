Париж резко ответил на заявления еврокомиссара относительно беспорядков во Франции

Париж резко ответил на заявления одного из еврокомиссаров относительно ситуации во Франции и работы правоохранителей, заявив, что это внутренние дела страны.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

В среду в интервью на бельгийском радио еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сказал о необходимости "поразмышлять над тем, как во Франции работают полицейские" из-за "впечатляющего уровня насилия", который можно было видеть за последние годы, и последнего инцидента с застреленным подростком, вызвавшего волну беспорядков.

"Нужно исследовать очень высокий уровень насилия, потому что иногда это создает вызовы в виде поведения некоторых правоохранителей, как мы видели из трагических случаев, которые произошли", – сказал Рейндерс.

Одновременно он добавил, что право на протест не означает права громить и мародерить магазины или уничтожать чью-то собственность.

На заявления Рейндерса отреагировал государственный секретарь по вопросам Европы Лоранс Бун. "Скажу очень прямо – не Дидье Рейндерсу или Еврокомиссии стоит интересоваться, как Франция руководит своими правоохранителями", – заявил он.

Перед тем МИД Франции отверг обвинения в расизме среди полицейских после заявления представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о том, что Франция "должна серьезно обратить внимание на глубокую проблему расизма и дискриминации".

"Любые обвинения в расизме или системной дискриминации со стороны французских правоохранительных органов являются абсолютно безосновательными", – заявили в министерстве.

Напомним, на прошлой неделе Францией прокатилась волна беспорядков, движущей силой которых была молодежь из пригородов. Поводом стала смерть парня, которого застрелили полицейские во время дорожной проверки.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье Молодые и ненужные: почему Францию трясет от масштабных протестов и что собирается делать власть.