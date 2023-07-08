Більшість фінів вважають, що членство в НАТО посилило їхню безпеку

Громадяни Фінляндії переважно погоджуються з тим, що вступ до Північноатлантичного Альянсу посилив їхнє відчуття безпеки.

Про це свідчить опитування на замовлення видання Uutissuomalainen, передає "Європейська правда".

Понад 70% респондентів стверджують, що їхнє відчуття безпеки принаймні певною мірою посилилось завдяки членству Фінляндії в Альянсі.

Водночас трохи менш як 20% стверджують, що членство в НАТО не вплинуло на їхнє відчуття безпеки, а 6% кажуть, що воно погіршилось.

В опитуванні, здійсненому компанією Tietoykköse з 6 по 14 червня, взяли участь 1000 громадян Фінляндії, похибка вимірювання становить 3,1% в обидва боки.

Нагадаємо, Фінляндія у квітні 2023 року стала 31-м членом НАТО.

Вступ Фінляндії у НАТО ознаменує кінець епохи нейтралітету країни, яка була позаблоковою державою від здобуття незалежності у 1917 році та зазнала збройної агресії СРСР на початку Другої світової війни.

Нещодавнє вторгнення Росії до України спонукало фінів шукати безпеки під егідою угоди про колективну оборону НАТО. Приєднання Фінляндії приблизно вдвічі збільшило довжину кордону НАТО з Росією.

Попри те, що приєднання Фінляндії довгий час блокувала Туреччина, ратифікація фінського вступу до НАТО стала найшвидшою в історії на тлі війни в Україні та тривала менше року.

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