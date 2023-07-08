Большинство финнов считают, что членство в НАТО усилило их безопасность

Граждане Финляндии преимущественно согласны с тем, что вступление в Североатлантический Альянс усилило их чувство безопасности.

Об этом свидетельствует опрос по заказу издания Uutissuomalainen, передает "Европейская правда".

Более 70% респондентов утверждают, что их чувство безопасности по крайней мере в определенной степени усилилось благодаря членству Финляндии в Альянсе.

В то же время чуть менее 20% утверждают, что членство в НАТО не повлияло на их ощущение безопасности, а 6% говорят, что оно ухудшилось.

В опросе, проведенном компанией Tietoykköse с 6 по 14 июня, приняли участие 1000 граждан Финляндии, погрешность измерения составляет 3,1% в обе стороны.

Напомним, Финляндия в апреле 2023 года стала 31-м членом НАТО.

Вступление Финляндии в НАТО ознаменует конец эпохи нейтралитета страны, которая была внеблоковым государством от обретения независимости в 1917 году и подверглась вооруженной агрессии СССР в начале Второй мировой войны.

Недавнее вторжение России в Украину побудило финнов искать безопасности под эгидой соглашения о коллективной обороне НАТО. Присоединение Финляндии примерно вдвое увеличило длину границы НАТО с Россией.

Несмотря на то, что присоединение Финляндии долгое время блокировала Турция, ратификация финского вступления в НАТО стала самой быстрой в истории на фоне войны в Украине и длилась меньше года.

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