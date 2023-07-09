Зеленський і Дуда у Луцьку поговорили про саміт НАТО

Під час спільних заходів у Луцьку президент України Володимир Зеленський разом із своїм польським колегою Анджеєм Дудою поговорили про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі.

Про це Зеленський написав у Twitter, пише "Європейська правда".

За його словами, розмова була "короткою, але змістовною".

"Домовилися діяти разом, щоб отримати якнайкращий результат для України", – зауважив Зеленський.

На заходах у Луцьку з @AndrzejDuda змогли коротко, але дуже предметно поговорити про майбутній саміт @NATO у Вільнюсі. Домовилися діяти разом, щоб отримати якнайкращий результат для України. pic.twitter.com/7IFYTY6iSP — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 9, 2023

Нагадаємо, 9 липня Дуда і Зеленський із неанонсованим візитом приїхали до Луцька, де взяли участь у заходах із вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.

Зеленський у Twitter опублікував фото із Дудою, які підписав: "Разом вшановуємо всіх невинних жертв Волині. Памʼять нас єднає! Разом ми сильніші!".

У канцелярії президента Польщі зробили схожий допис і також оприлюднили фото із Кафедрального костелу святих Петра й Павла у Луцьку.