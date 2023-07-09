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Зеленский и Дуда в Луцке поговорили о саммите НАТО

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Воскресенье, 9 июля 2023, 13:15

Во время совместных мероприятий в Луцке президент Украины Владимир Зеленский вместе со своим польским коллегой Анджеем Дудой поговорили о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.

Об этом Зеленский написал в Twitter, пишет "Европейская правда".

По его словам, разговор был "коротким, но содержательным".

"Договорились действовать вместе, чтобы получить наилучший результат для Украины", – отметил Зеленский.

Напомним, 9 июля Дуда и Зеленский с неанонсированным визитом приехали в Луцк, где приняли участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии.

Зеленский в Twitter опубликовал фото с Дудой, которые подписал: "Вместе чтим всех невинных жертв Волыни. Память нас объединяет! Вместе мы сильнее!".

В канцелярии президента Польши сделали похожее сообщение и также обнародовали фото из Кафедрального костела святых Петра и Павла в Луцке.

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Зеленский Дуда Украина-НАТО Польша