Зеленский и Дуда в Луцке поговорили о саммите НАТО

Во время совместных мероприятий в Луцке президент Украины Владимир Зеленский вместе со своим польским коллегой Анджеем Дудой поговорили о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.

Об этом Зеленский написал в Twitter, пишет "Европейская правда".

По его словам, разговор был "коротким, но содержательным".

"Договорились действовать вместе, чтобы получить наилучший результат для Украины", – отметил Зеленский.

На заходах у Луцьку з @AndrzejDuda змогли коротко, але дуже предметно поговорити про майбутній саміт @NATO у Вільнюсі. Домовилися діяти разом, щоб отримати якнайкращий результат для України. pic.twitter.com/7IFYTY6iSP — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 9, 2023

Напомним, 9 июля Дуда и Зеленский с неанонсированным визитом приехали в Луцк, где приняли участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии.

Зеленский в Twitter опубликовал фото с Дудой, которые подписал: "Вместе чтим всех невинных жертв Волыни. Память нас объединяет! Вместе мы сильнее!".

Разом вшановуємо всіх невинних жертв Волині!

Памʼять нас єднає!

Разом ми сильніші!

____



Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia!

Pamięć nas łączy!

Razem jesteśmy silniejsi.

____@AndrzejDuda pic.twitter.com/kuNsvxlOH8 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 9, 2023

В канцелярии президента Польши сделали похожее сообщение и также обнародовали фото из Кафедрального костела святых Петра и Павла в Луцке.