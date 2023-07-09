Зеленский и Дуда в Луцке поговорили о саммите НАТО
Воскресенье, 9 июля 2023, 13:15
Во время совместных мероприятий в Луцке президент Украины Владимир Зеленский вместе со своим польским коллегой Анджеем Дудой поговорили о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.
Об этом Зеленский написал в Twitter, пишет "Европейская правда".
По его словам, разговор был "коротким, но содержательным".
"Договорились действовать вместе, чтобы получить наилучший результат для Украины", – отметил Зеленский.
На заходах у Луцьку з @AndrzejDuda змогли коротко, але дуже предметно поговорити про майбутній саміт @NATO у Вільнюсі. Домовилися діяти разом, щоб отримати якнайкращий результат для України. pic.twitter.com/7IFYTY6iSP— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 9, 2023
Напомним, 9 июля Дуда и Зеленский с неанонсированным визитом приехали в Луцк, где приняли участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии.
Зеленский в Twitter опубликовал фото с Дудой, которые подписал: "Вместе чтим всех невинных жертв Волыни. Память нас объединяет! Вместе мы сильнее!".
Разом вшановуємо всіх невинних жертв Волині!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 9, 2023
Памʼять нас єднає!
Разом ми сильніші!
____
Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia!
Pamięć nas łączy!
Razem jesteśmy silniejsi.
____@AndrzejDuda pic.twitter.com/kuNsvxlOH8
В канцелярии президента Польши сделали похожее сообщение и также обнародовали фото из Кафедрального костела святых Петра и Павла в Луцке.
Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia! Pamięć nas łączy!— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) July 9, 2023
Razem jesteśmy silniejsi. pic.twitter.com/t5zbEgdACy