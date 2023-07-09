Прем’єр Нідерландів після розпаду коаліції подав королю заяву про відставку

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зустрівся з королем в суботу, щоб подати йому заяву про відставку своєї чотирипартійної коаліції.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Король Віллем-Олександр спеціально повернувся з сімейної відпустки в Греції, щоб зустрітися з Рютте, який приїхав до палацу, щоб пояснити політичну кризу, яка призвела до повалення його уряду.

Рютте відмовився відповідати на запитання журналістів, коли їхав із зустрічі, яка тривала понад годину, заявивши, що переговори з монархом були приватними.

Рютте погодився очолити тимчасовий уряд до нових виборів, які очікуються в середині листопада.

Причиною відставки уряду Нідерландів стала незгода окремих партій коаліції з посиленням міграційної політики, що передбачала б можливе розлучення сімей шукачів притулку.

Консервативна партія Рютте VVD намагалася обмежити потік шукачів притулку після скандалу минулого року щодо переповнених міграційних центрів. Його планам опиралися молодші партнери по коаліції.

У країні, яка має одну з найбільш суворих міграційних політик, у минулому році кількість заявок на притулок зросла до понад 46 тисяч і цьогоріч може збільшитися до понад 70 тисяч.

56-річний Марк Рютте працює прем’єр-міністром Нідерландів з 2010 року й очолював загалом чотири уряди. Його останній кабінет міністрів проіснував півтора року – він почав роботу в січні 2022-го.

Рютте заявив, що у нього все ще є сили на п'ятий термін, але остаточне рішення щодо цього буде прийнято після консультацій з його партією.

Раніше повідомлялося, що українці, які рятувалися від російського вторгнення, стали основною причиною збільшення кількості іммігрантів до Нідерландів майже на 60% у 2022 році.