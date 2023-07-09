Премьер Нидерландов после распада коалиции подал королю заявление об отставке

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте встретился с королем в субботу, чтобы подать ему заявление об отставке своей четырехпартийной коалиции.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Король Виллем-Александр специально вернулся из семейного отпуска в Греции, чтобы встретиться с Рютте, который приехал во дворец, чтобы объяснить политический кризис, который привел к свержению его правительства.

Рютте отказался отвечать на вопросы журналистов, когда уезжал со встречи, которая длилась более часа, заявив, что переговоры с монархом были частными.

Рютте согласился возглавить временное правительство до новых выборов, которые ожидаются в середине ноября.

Причиной отставки правительства Нидерландов стало несогласие отдельных партий коалиции с ужесточением миграционной политики, которая предусматривала бы возможный развод семей искателей убежища.

Консервативная партия Рютте VVD пыталась ограничить поток искателей убежища после скандала в прошлом году относительно переполненных миграционных центров. Его планам сопротивлялись младшие партнеры по коалиции.

В стране, которая имеет одну из самых строгих миграционных политик, в прошлом году количество заявок на убежище выросло до более 46 тысяч и в этом году может увеличиться до более 70 тысяч.

56-летний Марк Рютте работает премьер-министром Нидерландов с 2010 года и возглавлял всего четыре правительства. Его последний кабинет министров просуществовал полтора года – он начал работу в январе 2022-го.

Рютте заявил, что у него все еще есть силы на пятый срок, но окончательное решение по этому поводу будет принято после консультаций с его партией.

Ранее сообщалось, что украинцы, которые спасались от российского вторжения, стали основной причиной увеличения количества иммигрантов в Нидерланды почти на 60% в 2022 году.