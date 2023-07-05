Війна в Україні стала причиною міграційного стрибка в Нідерландах

Українці, які рятувалися від російського вторгнення, стали основною причиною збільшення кількості іммігрантів до Нідерландів майже на 60% у 2022 році.

Про це повідомило Центральне статистичне бюро Нідерландів, пише "Європейська правда".

Загалом 403 тисячі іммігрантів прибули до Нідерландів, що на 151 тисячу більше, ніж було роком раніше.

Значна частина цього збільшення пов’язана з війною в Україні. Однак міграція з інших країн за межами Європейського Союзу або країн Європейської асоціації вільної торгівлі також зросла.

Понад 108 тисяч людей приїхали до Нідерландів у 2022 році, скориставшись директивою про тимчасовий захист через війну в Україні.

Навіть без урахування прибулих з України, загальна цифра іммігрантів була вищою, ніж у 2019 році, останньому році перед пандемією коронавірусу.

Кількість шукачів притулку становила 27 600 осіб, що є найвищим показником з 2016 року і на 30% більше, ніж у попередньому році.

За даними розвідки Британії, через вторгнення РФ чверть українців стали вимушеними переселенцями.

Міграція в Німеччину досягнула рекордного рівня в 2022 році, основною причиною стала війна в Україні.