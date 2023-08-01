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Сенатор США – про ядерні погрози Медведєва Україні: це була б атака на НАТО

Вівторок, 1 серпня 2023, 08:26

Сенатор Сполучених Штатів від Республіканської партії Ліндсі Грем прокоментував заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитрія Медведєва, в якій він пригрозив застосуванням ядерної зброї проти України.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав у Twitter.

За словами Грема, росіянам "час протверезіти, усвідомити", що їхнє варварське вторгнення в Україну "не спрацює, вивести війська і врятувати багатьох молодих росіян від безглуздої смерті".

"Моїм російським друзям, які говорять про використання ядерної зброї в Україні: Ви повинні розуміти, що це був би напад на саме НАТО, враховуючи близькість України до території НАТО", – наголосив Грем.

Раніше Білий дім назвав риторику Медведєва "нерозважливою і безвідповідальною", підкресливши, що досі Вашингтон не бачив жодних ознак підготовки Росією ядерного удару.

У неділю у своєму Telegram-каналі Медведєв злякався контрнаступу України та написав: "якщо уявити собі, що наступ укробандерівців за підтримки НАТО вдався і вони відторгнули частину нашої землі, то нам довелося б у силу правил указу президента Росії від 02.06.2020 піти на використання ядерної зброї".

"Іншого виходу просто не залишиться", – додав він.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва час від часу вдається до ядерних погроз. Розвідка й лідери західних держав вважають такий сценарій малоймовірним.

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