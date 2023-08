Сенатор Соединенных Штатов от Республиканской партии Линдси Грэм прокомментировал заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в котором он пригрозил применением ядерного оружия против Украины.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Twitter.

По словам Грэма, россиянам "пора протрезветь, осознать", что их варварское вторжение в Украину "не сработает, вывести войска и спасти многих молодых россиян от бессмысленной смерти".

To my Russian friends who talk about using nuclear weapons in Ukraine: You need to understand that would be an attack on NATO itself, given Ukraine’s proximity to NATO territory.



Time to sober up, realize that your barbaric invasion of Ukraine is not working, withdraw and save…