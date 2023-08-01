У Латвії пропонують експортувати українське зерно через свої порти

Міністр з питань сільського господарства Латвії Дідзіс Шміц заявив, що експорт українського зерна через латвійські порти не є неможливим сценарієм.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав після зустрічі з латвійським президентом Едгарсом Рінкевичсом, повідомляє Delfi.

За словами Шміца, експорт через Балтійський коридор – завдання непросте, а доставити зерно в Латвію буде складним викликом для логістів, однак це не неможливо.

Він зазначив, що потужності балтійських портів дозволяють експортувати зерно з України, а головна складність – різна ширина залізничних колій, проте вантаж можна досить швидко перевантажити з одного поїзда на інший.

"Звичайно, потрібно порахувати на калькуляторі. Зрозуміло, що буде складно і дорого, але якщо немає інших рішень, то коридор через країни Балтії – таке рішення", – пояснив міністр.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

У Білому домі раніше говорили, що зерно з України тепер, найімовірніше, вивозитимуть сухопутними шляхами, додавши, що "ми це вже робили, зокрема і до зернової угоди".

Водночас, за даними ЗМІ, Європейська комісія не має фінансування для покриття додаткових транспортних витрат для транзиту агропродукції з України.

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