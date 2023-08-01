В Латвии предлагают экспортировать украинское зерно через свои порты

Министр по вопросам сельского хозяйства Латвии Дидзис Шмиц заявил, что экспорт украинского зерна через латвийские порты – не невозможный сценарий.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал после встречи с латвийским президентом Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает Delfi.

По словам Шмица, экспорт через Балтийский коридор – задача непростая, а доставить зерно в Латвию будет сложной задачей для логистов, однако это не невозможно.

Он отметил, что мощности портов позволяют экспортировать зерно из Украины, а главная сложность – разная ширина железнодорожных путей, однако груз можно достаточно быстро перегрузить с одного поезда на другой.

"Конечно, нужно посчитать на калькуляторе. Понятно, что будет сложно и дорого, но если нет других решений, то коридор через страны Балтии – такое решение", – пояснил министр.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

В Белом доме ранее говорили, что зерно из Украины теперь, скорее всего, будут вывозить сухопутными путями, добавив, что "мы это уже делали, в том числе и до зернового соглашения".

В то же время, по данным СМИ, Европейская комиссия не имеет финансирования для покрытия дополнительных транспортных расходов для транзита агропродукции из Украины.

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