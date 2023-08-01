В Угорщині назвали "помстою" рішення США обмежити безвізовий режим

У Міністерстві внутрішніх справ Угорщини назвали "помстою" угорцям рішення США щодо обмеження безвізового режиму.

Заяву угорського МВС наводить Index, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві стверджують, що США вимагають від Будапешта дані про угорців за кордоном з подвійним громадянством.

"Угорщина нікому не надасть цю інформацію, оскільки на кону стоїть безпека угорців за кордоном. Ось чому адміністрація президента Джо Байдена зараз мстить угорцям", – кажуть в угорському МВС.

Раніше стало відомо, що США обмежили участь Угорщини у своїй програмі безвізового режиму через занепокоєння щодо безпеки нових паспортів, виданих Будапештом у період 2011-2020 років.

Згідно з американською програмою безвізового режиму, громадяни країн, які ним користуються, можуть подорожувати до США з метою туризму або бізнесу на термін до 90 днів без візи, для чого їм потрібна лише так звана Електронна система авторизації подорожей (ESTA).

Як інформує видання, з вівторка термін дії ESTA для власників угорських паспортів скоротять з двох років до одного, і ESTA буде дійсна лише для одноразового використання.

За словами посла США в Будапешті Девіда Прессмана, "існують сотні тисяч паспортів, які були видані урядом Угорщини в рамках спрощеної програми натуралізації без суворих механізмів перевірки особи".

Після приходу до влади в 2010 році уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана здійснив серйозні політичні зміни, які надали громадянство етнічним угорцям за кордоном – в тому числі в Румунії, Словаччині та Україні. Критики вважають, що так Орбан хотів підвищити свої електоральні перспективи.