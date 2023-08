Резников показал новые бронемашины, которые Украине подарила Канада

Министр обороны Украины показал новые бронемашины Senator, которые Украина получила от Канады.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Резников поблагодарил канадских коллег Аниту Ананд, Билла Блэра и народ Канады за переданные бронированные машины Senator от канадского производителя Roshel.

Welcome to Ukraine, Senators Rochelle!

These armored vehicles aid in the protection of our troops during combat missions. They will save thousands of lives of our soldiers. Because, after all, it is the people who can win this war.

I'm glad we share the same perspectives on the… pic.twitter.com/7ahRhIlHbc