Резников показал новые бронемашины, которые Украине подарила Канада

Министр обороны Украины показал новые бронемашины Senator, которые Украина получила от Канады.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Резников поблагодарил канадских коллег Аниту Ананд, Билла Блэра и народ Канады за переданные бронированные машины Senator от канадского производителя Roshel.

Welcome to Ukraine, Senators Rochelle!

These armored vehicles aid in the protection of our troops during combat missions. They will save thousands of lives of our soldiers. Because, after all, it is the people who can win this war.

I'm glad we share the same perspectives on the… pic.twitter.com/7ahRhIlHbc — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 9, 2023

"Эти бронемашины помогут защитить наших военных во время боевых задач и спасут тысячи жизней. Ведь это люди побеждают в войне", – отметил Резников.

Он отметил, что рад по поводу того, что Канада и Украина имеют одинаковые взгляды на ситуацию на поле боя.

Решение о дополнительных 200 таких бронемашин для Украины объявили еще в январе, восемь машин, как отмечается на сайте правительства, прибыли в мае. Передача остальных машин "в процессе".

Roshel Senator – маневренные бронемашины, которые можно адаптировать для очень разных задач, и считаются очень высококачественной техникой. Их можно использовать для перемещения личного состава, устанавливать на них оружие, использовать для эвакуации раненых.

Напомним, в июле Канада объявила новые санкции против физических и юридических лиц в связи с войной России против Украины.

Также в июле объявили о запуске новой программы постоянного проживания для украинских беженцев.