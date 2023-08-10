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Резников показал новые бронемашины, которые Украине подарила Канада

Четверг, 10 августа 2023, 08:03

Министр обороны Украины показал новые бронемашины Senator, которые Украина получила от Канады.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Резников поблагодарил канадских коллег Аниту Ананд, Билла Блэра и народ Канады за переданные бронированные машины Senator от канадского производителя Roshel.

"Эти бронемашины помогут защитить наших военных во время боевых задач и спасут тысячи жизней. Ведь это люди побеждают в войне", – отметил Резников.

Он отметил, что рад по поводу того, что Канада и Украина имеют одинаковые взгляды на ситуацию на поле боя.

Решение о дополнительных 200 таких бронемашин для Украины объявили еще в январе, восемь машин, как отмечается на сайте правительства, прибыли в мае. Передача остальных машин "в процессе".

Roshel Senator – маневренные бронемашины, которые можно адаптировать для очень разных задач, и считаются очень высококачественной техникой. Их можно использовать для перемещения личного состава, устанавливать на них оружие, использовать для эвакуации раненых.

Напомним, в июле Канада объявила новые санкции против физических и юридических лиц в связи с войной России против Украины.

Также в июле объявили о запуске новой программы постоянного проживания для украинских беженцев.

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