У Любліні евакуюють тисячі людей через бомбу часів Другої світової

У Любліні вранці у п’ятницю почалася евакуація мешканців кількох районів міста на час знешкодження бомби часів Другої світової війни, що не розірвалася.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Бомбу виявили у четвер на вулиці Вронській на будівництві житлового комплексу. На час знешкодження знахідки доведеться залишити домівки приблизно 14 тисячам людей – мешканцям західних частин районів Броновіце та Косьмінек.

Джерело: мерія Любліна

На евакуацію дали чотири години, з 7 ранку до 11 ранку. Перед виходом з дому просять зібрати з собою документи та ліки, перекрити газ, воду і електроенергію, закрити вікна.

З точок збору людей заберуть автобусами на найбільший стадіон Любліна, а людям з інвалідністю чи тим, хто потребує піклування, пропонують місце в окремому закладі.

З собою дозволили брати і домашніх улюбленців.

Після 11:30 визначений район повністю закривають для автомобільного руху і громадського транспорту, а сапери почнуть роботу. Знешкодження бомби займе орієнтовно дві години.

Нагадаємо, раніше цього тижня через знайдену стару бомбу евакуювали 13 тисяч мешканців німецького Дюссельдорфа, а у Молдові знешкодили три протитанкові міни часів Другої світової, знайдені на березі Прута.