В Люблине эвакуируют тысячи людей из-за бомбы времен Второй мировой

В Люблине утром в пятницу началась эвакуация жителей нескольких районов города на время обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны, которая не разорвалась.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Бомбу обнаружили в четверг на улице Вронской на строительстве жилого комплекса. Временно покинуть дома придется примерно 14 тысячам человек – жителям западных частей районов Броновице и Косьминек.

Источник: мэрия Люблина

На эвакуацию дали четыре часа, с 7 утра до 11 утра. Перед выходом из дома просят собрать с собой документы и лекарства, перекрыть газ, воду и электроэнергию, закрыть окна.

С точек сбора людей заберут автобусами на самый большой стадион Люблина, а людям с инвалидностью или тем, кто нуждается в заботе, предлагают место в отдельном заведении.

С собой разрешили брать и домашних любимцев.

После 11:30 определенный район полностью закрывают для автомобильного движения и общественного транспорта, а саперы начнут работу. Обезвреживание бомбы займет ориентировочно два часа.

Напомним, ранее на этой неделе из-за найденной старой бомбы эвакуировали 13 тысяч жителей немецкого Дюссельдорфа, а в Молдове обезвредили три противотанковые мины времен Второй мировой, найденные на берегу Прута.