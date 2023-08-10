У Любліні на місці будівництва житла виявили великий нерозірваний боєприпас 

Великий боєприпас, що не розірвався, виявили у четвер на місці будівництва житлового масиву в Любліні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Onet.

На місці знахідки вже працює поліція, туди також викликали саперів.

"Поліцейський патруль охороняє місце від несанкціонованого доступу. Чекаємо саперів, які оцінять ситуацію", – прокоментував підполковник Каміль Ґоленбйовський з Люблінської комендатури.

Нерозірваний боєприпас знайшли на території, де до Другої світової війни був розміщений авіаційний завод.

Після окупації Польщі німці облаштували там табір для військовополонених, трудовий табір, а також місце для сегрегації та зберігання майна, награбованого у євреїв. Зараз на цьому місці будують великий житловий комплекс.

Лише після того, як на місце прибудуть сапери та оцінять знахідку, будуть ухвалені подальші рішення. Можливо, задля знешкодження боєприпасу евакуюватимуть мешканців поблизу.

Нагадаємо, цьогоріч в Англії несподівано розірвалась бомба часів Другої світової, вибух чули за понад 20 км.

Минулого року в англійському місті Ексетер контрольовано підірвали 1000-кілограмову німецьку бомбу часів Другої світової війни.