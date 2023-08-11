У Данії за рік подвоїлася кількість зарядних станцій для електромобілів

За минулий рік у Данії з’явилося удвічі більше зарядних станцій для електромобілів.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Асоціація De Danske Bilimportøre, що представляє інтереси автобізнесу, оголосила, що на липень 2023 року в країні діяли 13 641 публічна зарядна станція для електромобілів, тоді як рівно рік тому їх ще було 6779.

Тим часом Міністерство транспорту оголосило, що тепер публічно доступні зарядні станції для електромобілів є у кожному муніципалітеті Данії.

Подвоєння кількості зарядних станцій означає, що на липень у Данії на кожну станцію припадало в середньому 11,1 електроавтомобіля, якими користуються в країні.

У Німеччині навесні 2023 року кількість зареєстрованих електромобілів вперше перевищила мільйон.

Втім, з’ясувалося, що заплановані урядом мільйон публічних зарядних станцій не потрібні у такій кількості, тому що більшість водіїв заряджаються вдома.