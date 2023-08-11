В Дании за год удвоилось количество зарядных станций для электромобилей

За прошлый год в Дании появилось вдвое больше зарядных станций для электромобилей.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Ассоциация De Danske Bilimportøre, представляющая интересы автобизнеса, объявила, что на июль 2023 года в стране действовали 13 641 публичная зарядная станция для электромобилей, тогда как ровно год назад их еще было 6779.

Между тем Министерство транспорта объявило, что теперь публично доступные зарядные станции для электромобилей есть в каждом муниципалитете Дании.

Удвоение количества зарядных станций означает, что на июль в Дании на каждую станцию приходилось в среднем 11,1 электроавтомобиля, которыми пользуются в стране.

В Германии весной 2023 года количество зарегистрированных электромобилей впервые превысило миллион.

Впрочем, выяснилось, что запланированные правительством миллион публичных зарядных станций не нужны в таком количестве, потому что большинство водителей заряжаются дома.