Нідерланди передали прикордонникам 6 мобільних комплексів медичної підтримки

Державна прикордонна служба України отримала від Нідерландів шість мобільних комплексів медичної підтримки.

Про це у п’ятницю повідомили у пресслужбі ДПСУ, пише "Європейська правда".

Українські прикордонних отримали два модулі Role 2 та чотири модулі Role 1. Також представники Нідерландів провели тренінг з персоналом медичних підрозділів Держприкордонслужби з розгортання та використання цих мобільних комплексів.

Як зазначили у відомстві, використання цих комплексів дозволяє вибудувати систему лікувально-евакуаційного забезпечення Держприкордонслужби за стандартами медичних служб країн НАТО.

"Ми можемо в автономному режимі в польових умовах розгорнути повноцінний госпіталь зі своєю операційною, передопераційною, палатою інтенсивної терапії, лабораторією, стерилізаційною, приймально-сортувальним відділенням, передбачено все, навіть санітарні вузли", – прокоментував полковник медичної служби Держприкордонслужби Олег Гаврашенко.

ФОТО: ДПСУ

Він наголосив, що надані Нідерландами мобільні комплекси дозволяють наблизити до передових підрозділів надання найшвидшої медичної допомоги для поранених, швидшої стабілізації та, відповідно, скорочення термінів лікування і скорішого одужання військовослужбовців.

Нагадаємо, у липні Іспанія відзвітувала про відправлення в Україну польового госпіталя.

Весною парламент Ісландії підтримав пропозицію про передачу Україні польового госпіталя на знак солідарності.



