Боснія шокована вбивством у прямому ефірі в Instagram, яке переглянули 12 тисяч людей

Чоловік у Боснії в п’ятницю застрелив свою колишню дружину, транслюючи вбивство в прямому ефірі в Instagram, а потім убив ще двох людей, перш ніж наклав на себе руки.

Про це повідомила боснійська поліція та місцеві ЗМІ, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Інцидент, який шокував країну, стався в північно-східному боснійському місті Градачац.

Прокуратура повідомила, що після вбивства колишньої дружини чоловік вийшов на вулиці Градачаца з пістолетом і застрелив ще одного чоловіка та його сина. Він також поранив поліцейського, іншого чоловіка і жінку в різних місцях міста.

"У мене немає слів, щоб описати те, що сталося сьогодні в Градачаці. Врешті-решт, вбивця наклав на себе руки, але ніхто не може повернути життя жертв", – сказав Нермін Нікшич, прем'єр-міністр Федерації Боснії та Герцеговини.

Мотиви убивства наразі чітко не названі. Офіційні особи та боснійські ЗМІ заявили, що колишня дружина повідомляла про погрози і насильство з боку свого партнера в минулому, а вбивця, якого місцеві ЗМІ ідентифікували як жителя Градачаца та бодібілдера Нерміна Сулеймановича, раніше мав судимість.

Сулейманович з дружиною та донькою Фото: Newsflash

У п'ятницю вранці чоловік опублікував відео в Instagram, в якому повідомив глядачам, що вони побачать вбивство в прямому ефірі.

На відео видно, як він бере пістолет і випускає кулю в лоб жінці, в той час як звідкись неподалік лунає дитячий плач. Пізніше відео було видалено з Instagram.

Коли поліція переслідувала чоловіка, він виклав ще два відео в Instagram, стверджуючи, що під час втечі застрелив щонайменше двох інших людей.

Пізніше офіційні особи заявили, що близько 12 тисяч людей подивилися це вбивство в прямому ефірі, а відео отримало 126 вподобань.

"Це величезна ганьба для нашого суспільства", – заявив міністр з прав людини Боснії і Герцеговини Севід Гуртіч. Він зазначив, що жертвами вбивств у 2020 і 2021 роках стали 19 жінок; населення Боснії становить 3,2 мільйона осіб.

Боснійські ЗМІ повідомляють, що 35-річний Сулейманович був бодібілдером і тренером з фітнесу, в минулому його заарештовували за звинуваченнями в контрабанді наркотиків і нападі на офіцера поліції.

Поліція заявила, що люди, які писали повідомлення на підтримку Сулеймановича, натискаючи на його пости в Instagram у п'ятницю, будуть допитані і, можливо, зіткнуться з юридичними наслідками.