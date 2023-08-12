Босния шокирована убийством в прямом эфире в Instagram, которое просмотрели 12 тысяч человек

Мужчина в Боснии в пятницу застрелил свою бывшую жену, транслируя убийство в прямом эфире в Instagram, а затем убил еще двух человек, прежде чем покончил с собой.

Об этом сообщила боснийская полиция и местные СМИ, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Инцидент, который шокировал страну, произошел в северо-восточном боснийском городе Градачац.

Прокуратура сообщила, что после убийства бывшей жены мужчина вышел на улицы Градачаца с пистолетом и застрелил еще одного мужчину и его сына. Он также ранил полицейского, другого мужчину и женщину в разных местах города.

"У меня нет слов, чтобы описать то, что произошло сегодня в Градачаце. В конце концов, убийца покончил с собой, но никто не может вернуть жизни жертв", – сказал Нермин Никшич, премьер-министр Федерации Боснии и Герцеговины.

Мотивы убийства пока четко не названы. Официальные лица и боснийские СМИ заявили, что бывшая жена сообщала об угрозах и насилии со стороны своего партнера в прошлом, а убийца, которого местные СМИ идентифицировали как жителя Градачаца и бодибилдера Нермина Сулеймановича, ранее имел судимость.

Сулейманович с женой и дочерью ФОТО: NEWSFLASH

В пятницу утром мужчина опубликовал видео в Instagram, в котором сообщил зрителям, что они увидят убийство в прямом эфире.

На видео видно, как он берет пистолет и выпускает пулю в лоб женщине, в то время как откуда-то неподалеку раздается детский плач. Позже видео было удалено из Instagram.

Когда полиция преследовала мужчину, он выложил еще два видео в Instagram, утверждая, что во время побега застрелил по меньшей мере двух других людей.

Позже официальные лица заявили, что около 12 тысяч человек посмотрели это убийство в прямом эфире, а видео получило 126 лайков.

"Это огромный позор для нашего общества", – заявил министр по правам человека Боснии и Герцеговины Севид Гуртич. Он отметил, что жертвами убийств в 2020 и 2021 годах стали 19 женщин; население Боснии составляет 3,2 миллиона человек.

Боснийские СМИ сообщают, что 35-летний Сулейманович был бодибилдером и тренером по фитнесу, в прошлом его арестовывали по обвинениям в контрабанде наркотиков и нападении на офицера полиции.

Полиция заявила, что люди, которые писали сообщения в поддержку Сулеймановича, нажимая на его посты в Instagram в пятницу, будут допрошены и, возможно, столкнутся с юридическими последствиями.