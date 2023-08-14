Британська розвідка розповіла про роль українських плацдармів на лівому березі під Херсоном

Активізація боротьби українських захисників за контроль над новими точками на лівобережжі Дніпра під Херсоном змушує російське командування задуматись про перекидання туди підкріплення з пріоритетного напрямку під Запоріжжям. .

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 14 серпня.

Рзовідка розповідає, що минулого тижня у нижній течії Дніпра активізувалися невеликі бої, оскільки українські сили здійснюють рейди та намагаються закріплюватися на нових місцях на лівому березі.

На додачу продовжується розширення плацдарму, який українські захисники утримують поруч із зруйнованим Антонівським мостом з червня 2023 року. Розвідка припускає, що у деяких із цих операцій скоріш за все скористалися моментами ротації російських підрозділів на позиціях.

"Окрім того, сторони продовжують боротися за контроль над малими островами у гирлі Дніпра. Перед російським командуванням постає дилема: чи посилювати оборону у цьому районі, чи залишати сили на головному напрямку українських контрнаступальних дій далі на схід", – зазначають в огляді.

В одному з попередніх оглядів розвідка розповідала, що Росія, ймовірно, передислокувала підрозділи повітряно-десантних військ з Херсонської області до Оріхівського району Запорізької області.

Також британська розвідка повідомляла про проблеми з фінансуванням у групи Вагнера.