Коаліційна криза у Латвії: партнери партії прем'єра не вірять у подальшу співпрацю

Коаліційні партнери партії прем’єра Латвії Криш’яніса Каріньша скептично ставляться до участі в новому уряді під його керівництвом.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Спікер парламенту, представник "Об’єднаного списку" Едвардс Смілтенс заявив, що Криш’яніс Каріньш порушує процедури і конституцію Латвії, коли паралельно зберігає чинний уряд та анонсує створення нового.

Також він заявив, що в уряді Каріньша "стало дуже складно працювати", тож того самого варто чекати у новому уряді, якщо його знову очолить Криш’яніс Каріньш.

За його словами, "Об’єднаний список" проситиме президента про зустріч для обговорення коаліційної кризи.

Представник "Національного об’єднання" і депутат Європарламенту Робертс Зіле висловив думку, що Каріньш має піти у відставку і "не може керувати двома урядами одночасно".

За його словами, партія послухає пропозиції Каріньша щодо подальшої співпраці, але Зіле скептичний до роботи у новому уряді.

Він заявив також, що якщо президент підтримає плани Каріньша про формування уряду, то ця співпраця між президентом і прем’єром буде "платою за те, що зробили на президентських виборах".

Нагадаємо, наприкінці тижня прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що обговорює потенційну коаліцію із Союзом зелених та селян і "Прогресивними", але запропонує співпрацювати у новому уряді і теперішнім партнерам – "Національному об'єднанню" та "Об'єднаному списку".

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