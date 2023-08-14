Коалиционный кризис в Латвии: партнеры партии премьера не верят в дальнейшее сотрудничество

Коалиционные партнеры партии премьера Латвии Кришьяниса Кариньша скептически относятся к участию в новом правительстве под его руководством.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Спикер парламента, представитель "Объединенного списка" Эдвардс Смилтенс заявил, что Кариньш нарушает процедуры и конституцию Латвии, когда параллельно сохраняет действующее правительство и анонсирует создание нового.

Также он заявил, что в правительстве Кариньша "стало очень сложно работать", поэтому того же стоит ждать в новом правительстве, если его снова возглавит Кришьянис Кариньш.

По его словам, "Объединенный список" будет просить президента о встрече для обсуждения коалиционного кризиса.

Представитель "Национального объединения" и депутат Европарламента Робертс Зиле выразил мнение, что Кариньш должен уйти в отставку и "не может руководить двумя правительствами одновременно".

По его словам, партия послушает предложения Кариньша о дальнейшем сотрудничестве, но Зиле скептичен к работе в новом правительстве.

Он заявил также, что если президент поддержит планы Кариньша о формировании правительства, то это сотрудничество между президентом и премьером будет "платой за то, что сделали на президентских выборах".

Напомним, в конце недели премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что обсуждает потенциальную коалицию с Союзом зеленых и селян и "Прогрессивными", но предложит сотрудничать в новом правительстве и нынешним партнерам – "Национальному объединению" и "Объединенному списку".

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