Румунія направила корабель і вертоліт для пошуку мін у Чорному морі

Румунія відправила корабель і вертоліт для пошуку мін у Чорному морі після того, як поблизу курортного селища Костінешті стався вибух та був незначно пошкоджений пірс.

Про це заявили Військово-морські сили Румунії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi 24.

Повідомлення про нібито ще одну міну, що дрейфувала поблизу порту Мангалія, виявились безпідставними, повідомили у ВМС.

Військово-морські сили Румунії також зазначили, що їхні водолази все ще з'ясовують, чи був вибух спричинений міною.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах.

З лютого минулого року румунські водолази знищили п'ять мін в зоні відповідальності ВМС Румунії.

За даними місцевої влади, вибух у понеділок стався приблизно за 300 метрів від пляжу, де у той час перебувало багато туристів.

Нагадаємо, наприкінці липня біля пляжу Софулар у туристичному районі Шиле, що в околицях Стамбула, виявили 28 нерозірваних снарядів.

Після цього турецька армія здійснила контрольований підрив усіх виявлених боєприпасів.