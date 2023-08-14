Румыния направила корабль и вертолет для поиска мин в Черном море

Румыния отправила корабль и вертолет для поиска мин в Черном море после того, как вблизи курортного поселка Костинешти произошел взрыв и был незначительно поврежден пирс.

Об этом заявили Военно-морские силы Румынии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi 24.

Сообщение о якобы еще одной мине, которая дрейфовала вблизи порта Мангалия, оказались безосновательными, сообщили в ВМС.

Военно-морские силы Румынии также отметили, что их водолазы все еще выясняют, был ли взрыв вызван миной.

После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды обезвреживают мины, дрейфующие в их водах.

С февраля прошлого года румынские водолазы уничтожили пять мин в зоне ответственности ВМС Румынии.

По данным местных властей, взрыв в понедельник произошел примерно в 300 метрах от пляжа, где в то время находилось много туристов.

В конце июля возле пляжа Софулар в туристическом районе Шиле, что в окрестностях Стамбула, обнаружили 28 неразорвавшихся снарядов.

После этого турецкая армия провела контролируемый подрыв всех обнаруженных боеприпасов.